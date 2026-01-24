Англія

Борнмут вирвав перемогу над Ліверпулем

Команда Андоні Іраоли спочатку втратила перевагу в два м'ячі на власному полі, але потім усе ж таки дотиснула колектив Арне Слота.

Борнмут — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Борнмут — Ліверпуль 3:2

Голи: Еванілсон, 27, Хіменес, 33, Адлі, 90+5 — ван Дейк, 45+1, Собослаї, 80 Борнмут: Петрович — Сміт, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Кук — Хіменес (Тот, 85), Крупі (Крісті, 67), Адлі — Еванілсон (Унал, 90+3). Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Екітіке, 59), Гомес (Ендо, 35), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 46) — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 59) — Собослаї, Вірц — Салах, Гакпо (Нгумоа, 75).



Попередження: Крупі — Гравенберх