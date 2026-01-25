Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 25 січня та розпочнеться о 16:00.
Крістал Пелес — Челсі, Getty Images
25 січня 2026, 07:50
У рамках 23-го туру англійської Прем’єр-ліги на Селгерст Парк відбудеться лондонське дербі між Крістал Пелес та Челсі. Команди підходять до очного протистояння з однаковим розумінням важливості результату: для господарів кожне очко на вагу золота, тоді як гості ведуть напружену боротьбу за місця в топ-4.
КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ЧЕЛСІ
НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 16:00 ▪️ СЕЛГЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Для Крістал Пелес нинішній відрізок сезону складається непросто. "Орли" не виграють у всіх турнірах із середини грудня, а серія без перемог на власному полі в чемпіонаті вже досягла шести матчів. Команда демонструє бойовитість і непогану організацію в обороні, однак гостро бракує реалізації — лише 23 забиті м’ячі в 22 турах АПЛ говорять самі за себе.
Додаткової турбулентності додає кадрова та управлінська ситуація. Відхід капітана Марка Геї до Манчестер Сіті, оголошення Олівера Гласнера про намір залишити клуб наприкінці сезону, а також бажання Жана-Філіппа Матета змінити команду взимку створюють непростий фон. Водночас позитивною новиною для вболівальників стало повернення Ісмаїли Сарра після перемоги з Сенегалом на Кубку африканських націй — його швидкість і енергія можуть пожвавити атаку господарів.
Челсі підходить до матчу з помітно кращим настроєм. Початок роботи Ліама Росеньйора на чолі команди вийшов переконливим: три перемоги в чотирьох матчах, десять забитих голів і два "сухі" поєдинки. Останній успіх у єврокубках додав упевненості, а перемога над Брентфордом у чемпіонаті дозволила закріпитися в шістці найкращих.
Попри це, "сині" мають власні виклики. В АПЛ Челсі не виграє на виїзді з листопада, хоча загалом демонструє конкурентну гру в дербі та проти сильних суперників. Повернення Коула Палмера, який уже близький до символічної позначки у 50 голів за клуб, а також стабільність у середній лінії роблять гостей фаворитами протистояння, навіть з урахуванням кадрових втрат в обороні.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.00, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 3.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Лерма — Девенні, Вортон, Г’юз, Мітчелл — Джонсон, Піно — Матета
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Чалоба, Ачімпонг, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Нету, Палмер, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:2