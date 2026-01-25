НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 16:00 ▪️ СЕЛГЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Для Крістал Пелес нинішній відрізок сезону складається непросто. "Орли" не виграють у всіх турнірах із середини грудня, а серія без перемог на власному полі в чемпіонаті вже досягла шести матчів. Команда демонструє бойовитість і непогану організацію в обороні, однак гостро бракує реалізації — лише 23 забиті м’ячі в 22 турах АПЛ говорять самі за себе.

Додаткової турбулентності додає кадрова та управлінська ситуація. Відхід капітана Марка Геї до Манчестер Сіті, оголошення Олівера Гласнера про намір залишити клуб наприкінці сезону, а також бажання Жана-Філіппа Матета змінити команду взимку створюють непростий фон. Водночас позитивною новиною для вболівальників стало повернення Ісмаїли Сарра після перемоги з Сенегалом на Кубку африканських націй — його швидкість і енергія можуть пожвавити атаку господарів.

Челсі підходить до матчу з помітно кращим настроєм. Початок роботи Ліама Росеньйора на чолі команди вийшов переконливим: три перемоги в чотирьох матчах, десять забитих голів і два "сухі" поєдинки. Останній успіх у єврокубках додав упевненості, а перемога над Брентфордом у чемпіонаті дозволила закріпитися в шістці найкращих.

Попри це, "сині" мають власні виклики. В АПЛ Челсі не виграє на виїзді з листопада, хоча загалом демонструє конкурентну гру в дербі та проти сильних суперників. Повернення Коула Палмера, який уже близький до символічної позначки у 50 голів за клуб, а також стабільність у середній лінії роблять гостей фаворитами протистояння, навіть з урахуванням кадрових втрат в обороні.