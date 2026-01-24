Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед розповів про стратегію команди напередодні поєдинку з Арсеналом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік поділився очікуваннями від матчу 23-го туру АПЛ проти Арсеналу.

"Попереду у нас ще одна важлива гра, і одна гра не робить команду великою, але вона закладає міцний фундамент для подальшого розвитку. У команді панує впевненість і позитивний настрій, але треба бути обережними, ми знаємо, що на нас чекає, і повинні бути до цього готові", — зазначив Каррік.

"Це серйозний виклик, вони [Арсенал] не просто так опинилися там, де перебувають, і не просто так опинилися в Лізі чемпіонів, тому ми це чудово розуміємо і в жодному разі не ставимося до цього легковажно. Ми відчуваємо, що знаходимося в хорошому становищі, і з нетерпінням чекаємо на гру, щоб поїхати туди і показати себе з кращого боку, але, звичайно, ми знаємо, що це буде непросто".

Каррік додав: "У нас є свої ідеї про те, що нам потрібно зробити і що потрібно для досягнення мети, і саме над цим ми продовжуватимемо працювати".

На момент 23-го туру Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ з 50 очками, тоді як Манчестер Юнайтед із 35 балами йде п’ятим. Поєдинок між "канонірами" та "червоними дияволами" відбудеться завтра, 25 січня, о 18:30 за київським часом.