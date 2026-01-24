Англія

Український вінгер вийшов на заміну і за чотири хвилини відзначився голом у виїзній перемозі над Порт Вейлом (3:1).

Український вінгер Тімур Тутєров продовжує результативно виступати в Англії. 24 січня українець відзначився голом за Ексетер Сіті у виїзному матчі проти Порт Вейла в рамках 28-го туру Ліги 1.

Тутєров розпочав поєдинок на лаві запасних і з’явився на полі на 55-й хвилині, коли його команда вже вела з рахунком 2:0. Уже через чотири хвилини українець скористався прострілом з флангу та ударом з близької відстані відправив м’яч у сітку воріт суперника.

ТУТЄРОВ!!! Другий гол за "Ексетер"



Відео: EFL pic.twitter.com/bdKBhyXVLu — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 24, 2026

Гол Тутєрова став третім для гостей і фактично зняв питання щодо переможця матчу. Порт Вейл зумів відіграти один м’яч наприкінці зустрічі, однак Ексетер впевнено довів гру до перемоги — 3:1.

Цей забитий м’яч став другим поспіль для Тутєрова у складі нової команди. Раніше українець відзначився голом у дебютному матчі за Ексетер проти Стівенеджа (3:0).

За відведений час на полі Тутєров здійснив 17 дотиків до м’яча, продемонстрував 83% точності передач, виконав успішний підкат і отримав оцінку 7,8 від SofaScore.

Тімур Тутєров є вихованцем Колоса. У 2023 році він перейшов до Сандерленда, де виступав за молодіжну команду, а в січні 2026 року приєднався до Ексетер Сіті на правах оренди до кінця сезону.

Після цієї перемоги Ексетер Сіті піднявся на 10-те місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 36 очок. Наступний матч команда Тутєрова проведе 27 січня проти Редінга.