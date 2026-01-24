Англія

Лондонці проводять складний сезон.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк поділився очікуваннями від матчу 23-го туру АПЛ з Бернлі. Цитує датського фахівця Sky Sports.

«У Бернлі, як і раніше, є чіткі моделі побудови гри. Ми докладно їх вивчили. Вони, як і раніше, дуже згуртована команда, старанно працюють один для одного, їх дуже важко зламати, вони знають.

Загалом Бернлі виглядає, як загроза, особливо коли грає вдома. Команда Скотта Паркера, як ми бачили у багатьох їхніх іграх, є дуже конкурентоспроможною — на Енфілді вони зіграли внічию 1:1. Тож це буде ще одна вкрай напружена гра.

Йдеться про нас. Йдеться про те, щоб зосередитися на тому, що ми можемо зробити, щоб показати першокласну гру і дійсно зробити все можливе для перемоги. Тоттенгем повинен віддавати все заради перемоги.

Ми повинні справлятися з їхніми загрозами як зі стандартних положень, так і з контратаками, але при цьому бути на висоті і, звичайно, створювати можливості — нам потрібно забивати голи», — заявив Франк.

Матч між Бернлі та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.