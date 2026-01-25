Завершилася 1431 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 24 січня в Абу-Дабі завершились дводенні переговори між представниками України, США та росії. Зеленський назвав розмови конструктивними й підтвердив, що другий етап планується наступного тижня.

🔸 Енергетична компанія "Д.Трейдинг", яка входить у групу ДТЕК, оголосила про дострокове припинення договору з Енергоатомом. Сталося це після заяв народного депутата про можливу змову учасників енергоринку з держкомпанією.

🔸 Під масованою атакою рф уночі опинилися Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, але основним напрямком удару була Київщина.

🔸 Під час "енергетичного Рамштайну" партнери G7 анонсували нові пакети допомоги Україні для відновлення енергетики. Серед іншого, США готові надати понад €400 млн.

🔸 У Міннеаполісі федеральні агенти вдруге за місяць убили людину. Кажуть, що це була "самооборона".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.



Російські загарбники завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб та здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.



Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.



На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників — атакував у бік Піщаного.



На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість штурмових дій противника у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки. Одне боєзіткнення наразі триває.



На Слов’янському напрямку противник атакував поблизу Званівки.



На Краматорському напрямку ворог двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове, одне боєзіткнення триває.



На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.



На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.



Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 113 окупантів, 70 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну одиницю автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 13 БпЛА та чотири укриття особового складу противника. Також наші захисники уразили одну артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та шістнадцять укриттів особового складу ворога.



На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.



На Гуляйпільському напрямку агресор 14 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса. У деяких локаціях бої тривають дотепер.



На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Преображенці.



На Придніпровському напрямку ворог один раз невдало атакував у бік позицій наших захисників.



