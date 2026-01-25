Іспанія

Каталонці випередили клуби Бундесліги у боротьбі за англійського таланта Аджая Тавареса.

Каталонська Барселона близька до підписання перспективного вінгера Норвіча Аджая Тавареса.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 16-річний футболіст уже визначився зі своїм майбутнім і віддав перевагу переходу до іспанського гранда, попри активний інтерес з боку кількох клубів Бундесліги. Зазначається, що саме Барселона змогла переконати юного гравця у доцільності переїзду до Каталонії, а сам Таварес виявив бажання продовжити кар’єру в Іспанії.

🚨🔵🔴 Barcelona are closing in on deal to sign Norwich 2009 born talent Ajay Tavares.



German clubs tried to enter the race but Barça ahead + confident to close in next days, Tavares wants the move.



🎥➕ Barça could sign 4 young talents in few weeks: https://t.co/MO4Rm7VMyk pic.twitter.com/O1wyCQg3gs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026

На клубному рівні вінгер виступав за юнацьку команду Норвіча (U-18), у складі якої провів 18 матчів і відзначився одним забитим м’ячем. Крім того, Таварес має досвід виступів за молодіжні збірні Англії – на його рахунку 15 матчів та три голи.

Нагадаємо, що нещодавно клуб зазнав кадрових втрат: півзахисник гранатово-синіх Педрі отримав травму двоголового м’яза стегна і вибув з гри приблизно на місяць.