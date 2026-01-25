Каталонці випередили клуби Бундесліги у боротьбі за англійського таланта Аджая Тавареса.
Аджай Таварес, getty images
25 січня 2026, 00:30
Каталонська Барселона близька до підписання перспективного вінгера Норвіча Аджая Тавареса.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 16-річний футболіст уже визначився зі своїм майбутнім і віддав перевагу переходу до іспанського гранда, попри активний інтерес з боку кількох клубів Бундесліги. Зазначається, що саме Барселона змогла переконати юного гравця у доцільності переїзду до Каталонії, а сам Таварес виявив бажання продовжити кар’єру в Іспанії.
На клубному рівні вінгер виступав за юнацьку команду Норвіча (U-18), у складі якої провів 18 матчів і відзначився одним забитим м’ячем. Крім того, Таварес має досвід виступів за молодіжні збірні Англії – на його рахунку 15 матчів та три голи.
Нагадаємо, що нещодавно клуб зазнав кадрових втрат: півзахисник гранатово-синіх Педрі отримав травму двоголового м’яза стегна і вибув з гри приблизно на місяць.