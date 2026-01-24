Англія

Підсумки трьох матчів 23-го туру чемпіонату Англії.

Манчестер Сіті перервав невдалу серію в Англійській Прем’єр-лізі, впевнено обігравши на своєму полі Вулвергемптон, який замикає турнірну таблицю. Команда Гвардіоли не залишила шансів супернику та здобула перемогу з рахунком 2:0.

Рахунок було відкрито вже на 6-й хвилині зустрічі — Омар Мармуш зіграв на випередження після прострілу Нуньєша та переправив м’яч у сітку. Перед самою перервою Антуан Семеньйо подвоїв перевагу "містян" після асисту Бернарду Сілви. Для новачка Ман Сіті цей гол став першим в АПЛ у складі клубу.

Манчестер Сіті – Вулвергемптон 2:0

Голи: Мармуш 6, Семеніо 45+2

Манчестер Сіті: Доннарумма – Нунес, Хусанов, Геї, О’Райллі – Родрі – Семеніо, Рейндерс (Фоден 61), Б. Сілва, Шеркі (Голанд 73) – Мармуш (Доку 74)

Вулвергемптон: Са – Москера, Буено, Крейчі – Чачуа (Гомеш 46), Жоао Гомес, Андре, Мане, Буену – Аріас (Ларсен 46), Хван (Арокодаре 71)

Попередження: Нунес 71 – Андре 57, Жоао Гомес 67, Москера 88

__________________________________________________________________________________________

Тоттенгем втратив важливі очки в боротьбі за місця у верхній частині таблиці, зігравши внічию на виїзді з Бернлі — 2:2. Лондонці двічі виходили вперед, але не змогли втримати перемогу.

Перший гол у матчі забив Міккі ван де Вен, який найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику господарів. Проте ще до перерви Аксель Туанзебе зрівняв рахунок, вдало замкнувши подачу з флангу. У другому таймі Лайл Фостер вивів Бернлі вперед.

Від поразки "шпор" врятував Крістіан Ромеро, який на 90-й хвилині встановив остаточний рахунок.

Бернлі – Тоттенгем 2:2

Голи: Туанзебе, 45, Фостер, 76 — ван де Вен, 38, Ромеро, 90

Бернлі: Дубравка — Туанзебе, Естев, Гамфріс — Уокер, Уґочукву, Луїш (Лоран, 69), Пірес — Едвардс (Межбрі, 85), Ентоні — Броя (Фостер, 69)

Тоттенгем: Вікаріо — Данзо (Тель, 78), Ромеро (Драґушин, 90+5), ван де Вен — Порро (Удоґі, 46), Біссума (Ґрей, 78), Ґаллахер, Спенс — Сімонс, Одобер — Соланке

Попередження: Лоран, 79

__________________________________________________________________________________________

Фулгем здобув вольову перемогу над Брайтоном у домашньому матчі 23-го туру АПЛ. Господарі поступалися в рахунку, але зуміли переломити хід поєдинку та вирвати три очки — 2:1.

У середині першого тайму гості вийшли вперед після точного удару Ясіна Аярі, який наважився на дальній постріл у ближній кут. Після перерви Семуель Чуквуезе скористався помилкою захисту та зрівняв рахунок.

Розв’язка настала вже у компенсований час — Гаррі Вілсон точним ударом приніс Фулгему вольову перемогу та важливі три очки.

Фулгем – Брайтон 2:1

Голи: Чуквуезе, 72, Вілсон, 90+2 — Аярі, 28

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Куенка, Робінсон (Сессеньйон, 59) — Івобі, Берґе — Уілсон, Сміт-Роу (Кейрні, 69), Кевін (Чуквуезе, 59) — Хіменес

Брайтон: Вербрюґґен — Кадіоґлу, ван Геке, Данк, Боскальї (Де Кейпер, 88) — Балеба (Мілнер, 81), Ґросс (Рюттер, 88) — Аярі, Ґомес, (Мінте, 81) Мітома — Уелбек (Костулас, 88)

Попередження: Берґе (66) — Костулас (90+2)