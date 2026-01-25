Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 25 січня о 17:15.

Лідер іспанської Ла Ліги Барселона прийматиме на власному полі головного аутсайдера сезону — Реал Ов'єдо, прагнучи реабілітуватися за нещодавню осічку в чемпіонаті.

Барселона — Реал Ов'єдо

Неділя, 25 січня, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Минулий тур став для підопічних Гансі Фліка невдалим — несподівана поразка від Реал Сосьєдад (1:2) перервала серію перемог команди. Проте "синьо-гранатові" швидко повернули впевненість, здолавши празьку Славію (4:2) у Лізі чемпіонів посеред тижня. Попри вражаючу результативність, оборона каталонців залишається вразливою: команда пропустила вже 22 м'ячі в Ла Лізі, що є одним із найгірших показників серед топ-5 клубів. Позитивною новиною для фанів є повернення Ламіна Ямаля, який пропустив єврокубкову гру через дискваліфікацію і готовий знову розхитувати захист суперника.

Для Реал Ов'єдо повернення до еліти після тривалої перерви виявилося надто складним випробуванням. "Сині" замикають турнірну таблицю, маючи у своєму активі лише дві перемоги за 20 турів. Головна біда команди — катастрофічна ситуація з результативністю: лише 11 забитих м'ячів у сезоні. Новий наставник Гільєрмо Альмада ще не перемагав на чолі астурійців, проте зумів стабілізувати гру, звівши три з чотирьох останніх матчів до нічиєї. Попри статус абсолютного аутсайдера, Ов'єдо сподівається на бойовий дух свого лідера атаки Федеріко Віньяса, який забив два голи у двох останніх зустрічах, та на повернення в стрій захисника Давіда Карму.

Очевидно, що Барселона домінуватиме протягом усієї гри, намагаючись зняти питання про переможця якнайшвидше. Кадрові втрати Педрі та Феррана Торреса змусять Фліка знову довіритися Еріку Гарсії в центрі поля.

Для Ов'єдо гра на Камп Ноу буде справжнім випробуванням на витривалість, де головним завданням стане стримування атакувального тріо Ямаль — Рафінья — Левандовські. Хоча статистика останнього візиту "синіх" до Барселони у 2001 році зафіксувала їхню перемогу 1:0, сьогоднішній розклад сил робить будь-який результат, крім впевненої вікторії господарів, величезною сенсацією.

За версією betking на перемогу Барселона можна поставити з коефіцієнтом 1.10, тоді як потенційний успіх Реал Ов'єдо оцінюється показником 20.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 11.00.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Г. Мартін, Бальде — Е. Гарсія, де Йонг — Ямаль, Фермін, Рафінья — Левандовські.

Реал Ов'єдо: Ескандель — Відаль, Карму, Костас, Альхассане — Коломбатто, Сібо — Хассан, Рейна, Чайра — Віньяс.

Не зіграють: Гаві, Крістенсен, Педрі, Торрес (Барселона) — немає (Реал Ов'єдо).

Під питанням: ... (Барселона) — Еджарія, Байї (Реал Ов'єдо).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 6:1

