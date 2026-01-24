Англія

Капітан Ліверпуля про поразку Борнмуту.

Капітан та центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився враженнями після поразки від Борнмута (2:3) у матчі 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

"Я дуже розчарований. Остання хвилина гри була дуже важкою, ми дуже наполегливо працювали у другому таймі, щоб повернутися у гру, і пропустити гол наприкінці матчу було дуже прикро. Я відчував, що мене заблокували, але суддя і VAR не врахували це. Я можу стояти тут і говорити, що цього не мало бути, але це сталося, і що є, те є", – зазначив ван Дейк.

Захисник додав, що погоджуєтьcя з тим, що пропущені голи були проблемою:



"Перший гол було важко оцінити, вітер дуже вплинув, тому було важко. Пропустити такий гол – це не проблема, але це недобре. Пропустити два голи за короткий проміжок часу – це зовсім недобре. Гол, який ми забили в першому таймі, був дуже важливим для імпульсу в другому таймі".

Він також прокоментував загальну гру команди:



"Після гри легко сказати, що хтось повинен був зробити те, хтось інше, але ми вирішили утримати м'яч, і в підсумку вони його відібрали. Програвати ніколи не приємно, особливо як гравцеві Ліверпуля. Цього сезону ми намагаємося знайти стабільність".

Ван Дейк підкреслив, що командна згуртованість не викликає сумнівів, але стабільність ще потрібно знайти:



"Це те, з чим ми маємо справу, і ми хочемо грати і вигравати матчі".

Ця поразка від Борнмута продовжила серію без перемог в АПЛ для Ліверпуля, яка складає вже п'ять ігор.