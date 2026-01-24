Англія

Попри впевнену перемогу, наставник Манчестер Сіті звинуватив рефері Фарая Галлама.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола видав вогняну пресконференцію після перемоги своєї команди над Вулвергемптоном (2:0).

Причиною гніву каталонця став епізод у першому таймі, коли арбітр матчу Фарай Галлам, для якого ця гра стала дебютом в АПЛ, відмовився призначити пенальті у ворота вовків. Ключовий момент стався, коли захисник Вулвз Єрсон Москера, ймовірно, зіграв рукою у власній штрафній.

Арбітри VAR запросили Галлама до монітора для перегляду епізоду, що зазвичай закінчується зміною рішення. Проте рефері-новачок пішов проти рекомендацій відеоасистентів і залишив своє рішення в силі, заявивши, що рука була в природному положенні. Пеп Гвардіола сприйняв таке рішення як бажання судді привернути до себе увагу.

"Арбітр дебютував сьогодні, і тепер усі будуть знати його ім'я. Це вперше, як на мене, коли суддя йде дивитися повтор на екрані і скасовує пенальті, посилаючись на нормальне положення руки", — саркастично зауважив тренер містян.

Гвардіола не обмежився критикою конкретного судді і звернувся безпосередньо до голови PGMOL (організації, що відповідає за судидівство в Англії) Говарда Вебба, вимагаючи негайних пояснень.

"Я впевнений, що завтра Говард Вебб з'явиться у ЗМІ, щоб пояснити, чому це не пенальті. Я чекаю на завтра. Не чекайте до середи, у нас Ліга чемпіонів, ми зайняті. Говарде Вебб, приходь завтра і поясни, чому це не пенальті", — заявив Гвардіола.

Перемогу Ман Сіті у цьому матчі принесли голи Омара Мармуша та Антуана Семеньо. Цей результат дозволив скоротити відставання від лідера чемпіонату, Арсенала, до чотирьох очок.