Англія

Манкуніанці можуть підписати гравця збірної Іспанії.

Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до капітана Реал Сосьєдад Мікеля Оярсабаля. Про це повідомляє Football Transfers.

За інформацією джерела, «червоні дияволи» розуміють, що підписати 28-річного іспанця під час зимового трансферного вікна буде вкрай важко, тому спробують оформити перехід наступного літа.

Зазначається, що сам футболіст готовий до нового виклику та налаштований змінити команду після чемпіонату світу-2026.

Чинна трудова угода гравця з басками розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 мільйонів євро.

Цього сезону Мікель Оярсабаль відіграв за Реал Сосьєдад 19 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.