Гравці МЮ задоволені Карріком.
Бріан Мбемо, Getty Images
24 січня 2026, 15:34
Нападник Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо висловився про тимчасового головного тренера МЮ Майкла Карріка. Його слова наводить BBC.
«Що змінилося з новим тренером? Тренування інші. Менталітет інший. Новий тренер в Манчестері — легенда клубу, тому кожен хоче показати себе з найкращого боку.
Ми дуже якісно провели попередню гру з Манчестер Сіті, і це здебільшого заслуга тренера. Він вселив у нас впевненість», — заявив Мбемо.
Наступний свій матч Манчестер Юнайтед проведе з лондонським Арсеналом. Матч відбудеться 25-го січня, о 18:30 за київським часом.