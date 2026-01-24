Англія

Гравці МЮ задоволені Карріком.

Нападник Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо висловився про тимчасового головного тренера МЮ Майкла Карріка. Його слова наводить BBC.

«Що змінилося з новим тренером? Тренування інші. Менталітет інший. Новий тренер в Манчестері — легенда клубу, тому кожен хоче показати себе з найкращого боку.

Ми дуже якісно провели попередню гру з Манчестер Сіті, і це здебільшого заслуга тренера. Він вселив у нас впевненість», — заявив Мбемо.

Наступний свій матч Манчестер Юнайтед проведе з лондонським Арсеналом. Матч відбудеться 25-го січня, о 18:30 за київським часом.