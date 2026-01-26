Іспанія

Двоє українців розпочнуть поєдинок 21-го туру з перших хвилин.

У матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Жирона на власному полі гратиме проти Хетафе.

З перших хвилин на поле вийдуть українські футболісти Віктор Циганков та Владислав Ванат. Для обох гравців цей поєдинок стане черговою можливістю проявити себе в рамках Ла Ліги.

Ще один українець у складі Жирони, голкіпер Владислав Крапивцов, розпочне матч на лаві запасних.

Жирона: Соліс Ромеро — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Блінд, Морено — Мартін, Порту — Циганков, Лемар, Хіль — Ванат

Запасні: Гассаніга, Крапивцов, Франсес, Джордана, Лопес, Рока Касальс, Аранго

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене, Ромеро — Феменія, Арамбаррі, Мілья, Мартін — Федеріко, Сатріано

Запасні: Летачек, Ньйом, Ріко, Монтес, Муньйос, Рікельме, Санкріс, Гомес да Коста, Лісо, Хуанмі

Поєдинок між Жироною та Хетафе стартує о 22:00 за київським часом.