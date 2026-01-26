Двоє українців розпочнуть поєдинок 21-го туру з перших хвилин.
Владислав Ванат, Getty Images
26 січня 2026, 21:28
У матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Жирона на власному полі гратиме проти Хетафе.
З перших хвилин на поле вийдуть українські футболісти Віктор Циганков та Владислав Ванат. Для обох гравців цей поєдинок стане черговою можливістю проявити себе в рамках Ла Ліги.
Ще один українець у складі Жирони, голкіпер Владислав Крапивцов, розпочне матч на лаві запасних.
Жирона: Соліс Ромеро — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Блінд, Морено — Мартін, Порту — Циганков, Лемар, Хіль — Ванат
Запасні: Гассаніга, Крапивцов, Франсес, Джордана, Лопес, Рока Касальс, Аранго
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене, Ромеро — Феменія, Арамбаррі, Мілья, Мартін — Федеріко, Сатріано
Запасні: Летачек, Ньйом, Ріко, Монтес, Муньйос, Рікельме, Санкріс, Гомес да Коста, Лісо, Хуанмі
Поєдинок між Жироною та Хетафе стартує о 22:00 за київським часом.