Український нападник провів першу гру за бельгійський гранд та розповів про свої амбіції в новій команді.

Український форвард Данило Сікан поділився враженнями після дебютного матчу у складі Андерлехта.

"Я б не сказав, що це були стовідсоткові моменти, але я здатен забивати в таких ситуаціях, навіть якщо це складно. Перший тайм ми зіграли погано — це очевидно. У другому таймі стало краще, але відзначитися не вдалося. Потрібно забути про це й рухатися далі", — зазначив Сікан.

Нападник також розповів про власні цілі в бельгійському клубі.

"Сподіваюся проявити себе у грі та забивати голи. Моя мета тут — вигравати багато матчів; я командний гравець. Хоча я нападник, я дуже прагну забивати".

Нагадаємо, Данило Сікан перейшов до Андерлехта з Трабзонспора та підписав контракт до 2030 року. Сума трансферу офіційно не розголошується, однак раніше повідомлялося, що бельгійський клуб заплатив за українця близько 3,5 мільйона євро.

Свій дебют за Андерлехт Сікан провів у матчі чемпіонату Бельгії проти Дендера, вийшовши у стартовому складі. Українець залишив поле на 68-й хвилині зустрічі.