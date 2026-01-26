Англія

Тренер Манчестер Юнайтед похвалив команду за стійкість у матчі АПЛ з лондонським Арсеналом.

В.о. головного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував перемогу над Арсеналом у 23 турі АПЛ (3:2). Наставник підкреслив, що успіх команди став можливим завдяки характеру футболістів та здатності пристосуватися до гри суперника.

"Ми показали характер, щоб повернутися в гру. Були моменти, коли потрібно було оборонятися – вони змушують захищати штрафний майданчик, і це часом складно, але я завжди думав, що ми зможемо забити", – сказав Каррік для Sky Sports.

Він також наголосив, що очікувати ідеальної гри відразу не варто, оскільки тренує команду лише 10 днів:



"Ми лише почали, пройшло лише 10 днів, і ми розуміємо, що не буде ідеально. Це лише початок, гарна відправна точка, але нам потрібно додавати нові елементи до нашої гри в найближчі тижні".

Каррік відзначив, що перемога над лондонцями відрізнялася від попереднього матчу проти Манчестер Сіті:



"Так, я неймовірно пишаюся. Думаю, ця гра відрізнялася від тієї, що була минулого тижня – два абсолютно різних матчі. Сьогодні все спочатку мало піти інакше. Суперник чинив на нас потужний тиск різними способами".

"Можливо, сьогодні у нас не було такої постійної і явної загрози біля чужих воріт протягом всієї гри, як минулого тижня, але часом ми виглядали по-справжньому небезпечно. Приїхати сюди і забити три голи в такому стилі – це щось. Програвати 0:1, відігратися, потім знову отримати удар і все одно продовжувати йти вперед – це був величезний момент для нас", – додав тренер.

Після цього матчу Манчестер Юнайтед піднявся на четверте місце турнірної таблиці АПЛ, набравши 38 очок.