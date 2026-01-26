Італія

"Россонері" зацікавлені у підписанні 18-річного хорватського центрбека Любo Пульїча

Мілан відкрив переговори щодо можливого трансферу центрального захисника Баварії II Любo Пульїча. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "россонері" розглядають 18-річного хорватського футболіста як інвестицію на майбутнє.

Пульїч виступає за юнацьку збірну Хорватії U-18 та входить до шортлиста кількох європейських клубів, однак саме Мілан наразі проявляє активний інтерес.

У поточному сезоні-2025/26 захисник провів 7 матчів у різних турнірах за Баварію II та юнацькі команди мюнхенського клубу, відзначившись одним голом та заробивши одне попередження. За першу команду мюнхенців наразі не дебютував.