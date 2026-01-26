Італія

У клубі вважають, що відхід Хабі Алонсо та призначення Альваро Арбелоа сприяли покращенню атмосфери в команді.

У мадридському Реалі переконані, що внутрішній клімат у команді помітно покращився після змін на тренерському містку. Йдеться про відставку Хабі Алонсо з посади головного тренера та призначення Альваро Арбелоа його наступником.

У суботу Реал здобув перемогу над Вільярреалом з рахунком 2:0 у межах 21-го туру Ла Ліги. Ще напередодні цього матчу джерела з колишнього штабу Алонсо повідомляли The Athletic, що очікують позитивної реакції з боку футболістів, які були налаштовані відповісти на критику на свою адресу.

Подібний погляд поділяють і інші інсайдери, близькі до кількох гравців команди. За їхніми словами, зміна наставника може стати додатковим імпульсом для колективу.

Окремі джерела, наближені до роздягальні Реала, зазначають, що напруження, яке відчувалося за попереднього тренера, зменшилося, а загальна атмосфера всередині команди наразі виглядає значно здоровішою.

Раніше стало відомо, що Лунін вирішив покинути Реал після завершення сезону.