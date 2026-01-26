Захисник найближчим часом повернеться до Лондона.
Аарон Ансельміно, Getty Images
26 січня 2026, 10:27
Аргентинський центральний захисник Аарон Ансельміно на початку минулого року остаточно перебрався до лондонського Челсі після виступів за Бока Хуніорс, але новий сезон розпочинав уже в оренді в дортмундської Боруссії.
Як би не намагались "джмелі", але отримати право на викуп 20-річного виконавця їм так і не дозволили, тож гравець у будь-якому випадку повернувся б до "синіх" улітку.
Аж раптом у "пенсіонерів" сталась кадрова криза в центрі оборони, тож клуб вирішив не шукати нових гравців на ринку, а повернути футболіста на контракті.
Подібна опція була передбачена в орендній угоді, і саме під час зимового трансферного вікна Челсі вирішив її активувати.
За цей час Ансельміно встиг провести 586 хвилин у 10 матчах, забити один гол та віддати один асист.