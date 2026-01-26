Англія

Захисник найближчим часом повернеться до Лондона.

Аргентинський центральний захисник Аарон Ансельміно на початку минулого року остаточно перебрався до лондонського Челсі після виступів за Бока Хуніорс, але новий сезон розпочинав уже в оренді в дортмундської Боруссії.

Як би не намагались "джмелі", але отримати право на викуп 20-річного виконавця їм так і не дозволили, тож гравець у будь-якому випадку повернувся б до "синіх" улітку.

Аж раптом у "пенсіонерів" сталась кадрова криза в центрі оборони, тож клуб вирішив не шукати нових гравців на ринку, а повернути футболіста на контракті.

Подібна опція була передбачена в орендній угоді, і саме під час зимового трансферного вікна Челсі вирішив її активувати.

За цей час Ансельміно встиг провести 586 хвилин у 10 матчах, забити один гол та віддати один асист.