Лідери лондонського клубу хочуть розглянути нові варіанти на випадок вильоту з Прем’єр-ліги.

АтакуючІ півзахисники Тоттенгема Хаві Сімонс та Мохаммед Кудус доручили своїм агентам почати пошук можливих варіантів для трансферу під час літнього вікна. Про це повідомляє The Touchline.

За інформацією джерела, причиною такого рішення стала складна турнірна ситуація лондонського клубу та реальна загроза вильоту з англійської Прем’єр-ліги. Обидва футболісти готові допомогти команді в боротьбі за збереження місця в еліті, проте не планують виступати в Чемпіоншипі, якщо Тоттенгем усе ж покине найвищий дивізіон.

Повідомляється, що гравці вже доручили своїм представникам розпочати вивчення можливих пропозицій від інших клубів напередодні літнього трансферного періоду.

Наразі Тоттенгем перебуває на 16-й позиції у турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Команда має 29 очок і випереджає зону вильоту лише на один пункт, що робить боротьбу за виживання наприкінці сезону особливо напруженою.