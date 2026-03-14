Англія

"50 відтінків сірого" француза з м'ячем.

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Раян Шеркі порівняв футбольний м'яч зі своїм котом. Цитує француза France Football.

"Я не можу завдати м’ячу "болю". Ви, можливо, цього не відчуваєте, а я бачу за певних дотиків, що м’ячу це не подобається. А я хочу, щоб йому подобалося.

Це як з моїм котом. Кіт не підійде до тебе, якщо ти йому не подобаєшся, якщо йому не подобається, як ти його гладиш. З м'ячем те саме.

Коли він у мене під ногами, я хочу, щоб усі говорили: "Як він це зробив? Як він це побачив?" Ось і все", – сказав Шеркі.

У поточному сезоні Раян Шеркі відіграв за Манчестер Сіті 38 матчів, забив дев'ять голів та віддав десять результативних передач.