Керманич Ліверпуля сумнівається, що нападник встигне відновитися до матчу плей-оф відбору на ЧС-2026.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував можливе повернення після травми нападника Александера Ісак та його потенційний виклик до збірної Швеції на березневі матчі у рамках відбору до чемпіонату світу-2026.

За словами наставника, форвард навряд чи встигне відновитися до півфінального матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026, у якому збірна Швеції з футболу зустрінеться зі збірною України.

"Якби ви запитали мене зараз, я б сказав, що не очікую [виклику Ісака до збірної Швеції]. Але до цього ще півтора тижня, а між клубом і збірною завжди є співпраця, проте я не очікую, що він зіграє за нас до того часу.

Знову ж таки, мушу трохи зіпсувати святкування [з приводу наближення повернення гравця]. Припустимо, він повернеться на початку квітня: він три з половиною місяці не грав і не тренувався з командою. Востаннє, коли таке було, йому знадобився час, щоб набрати форму.

Я дуже чекаю на його повернення, але не варто завищувати очікування, ніби щойно він вийде на поле, він одразу ж буде грати на тому рівні, за який ми стільки заплатили", — цитує Слота видання Liverpool Echo.

Нагадаємо, що Ісак у грудні 2025 року переніс операцію через перелом малогомілкової кістки. У поточному сезоні 26-річний нападник провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними Швеції та України відбудеться 26 березня. Переможець цієї пари у фіналі плей-оф зіграє проти сильнішого з протистояння Польща — Албанія.