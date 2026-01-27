Англія

Нападник підписав контракт із клубом, який включає рекордну для клубу суму та бонуси для бразильського клубу.

Англійський Борнмут офіційно оголосив про підписання 19-річного бразильського нападника Раяна.

Футболіст приєднався до "вишень" із Васку да Гама. Сума трансферу не розголошується, однак перехід став рекордним в історії англійського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт Борнмута.

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, у контракті бразильця з новим клубом прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро. Васко да Гама отримає за гравця понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів.

Раян вважається одним із найперспективніших молодих футболістів Бразилії. У 2025 році універсальний форвард провів 57 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 голів та віддав одну результативну передачу.