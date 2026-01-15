Іспанія

Каталонський клуб планує закріпити форварда Манчестер Юнайтед після успішного орендного сезону.

Барселона зробила перші кроки для викупу Маркуса Рашфорда у Манчестер Юнайтед. Клуб офіційно повідомив англійську команду про намір залишити форварда після завершення оренди, однак наразі сторони ще обговорюють фінансові умови угоди.

28-річний нападник відмінно вписався у склад каталонців, забивши сім голів та віддавши 11 результативних передач у 27 матчах у всіх турнірах цього сезону. Рашфорду навіть довелося погодитися на зниження зарплати, щоб здійснити перехід до Барселони.

Президент клубу Жоан Лапорта повідомив Манчестер Юнайтед про бажання зберегти футболіста, але Барселона наразі не готова сплатити 30 мільйонів євро за трансфер. Натомість пропонуються два варіанти: або менша компенсація, або нова оренда на сезон-2026/27 з обов’язковим викупом наприкінці.

Переговори тривають, і рішення щодо майбутнього Рашфорда очікується найближчими місяцями.

