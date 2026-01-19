Іспанія

Француз відкинув чутки про конфлікт у Реалі.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе прокоментував чутки про нібито конфлікт із колишнім головним тренером мадридського клубу Хабі Алонсо.

Француз заперечив будь-які проблеми у взаєминах з наставником і наголосив, що інформація, яка з’являється в медіа, здебільшого не відповідає дійсності:

"Звідки береться ідея, що у нас були проблеми з тренером? Говорити, що Хабі не був успішним, — неправда. Він пішов до того, як були завойовані титули. З ним ми програли лише Суперкубок. На мій погляд, Хабі буде фантастичним тренером. У мене з ним були чудові стосунки. Він схиблений на деталях і на грі. Те, що сталося, — це рішення клубу, і його потрібно поважати.

Іноді 10% того, що говорять, правда, а 90% — брехня. Наша робота — приймати це, але інколи я хочу сказати, що є неправдою, і маю можливість висловитися", — заявив Мбаппе.

Нагадаємо, 12 січня Реал офіційно оголосив про відставку Хабі Алонсо. Після цього мадридська команда під керівництвом Альваро Арбелоа вилетіла з Кубка Іспанії, поступившись Альбасете з рахунком 2:3, але здобула перемогу в Ла Лізі над Леванте (2:0).

Свій наступний матч Реал проведе 20 січня в Лізі чемпіонів, де зустрінеться з Монако.