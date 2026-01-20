Англія

Іспанський тренер перебуває поза публічністю, але його майбутнє дедалі тісніше пов’язують з Прем’єр-лігою.

Колишній головний тренер Реала Хабі Алонсо після прощання з мадридським клубом узяв паузу та наразі проводить час у колі родини, уникаючи публічності. Про це повідомляє видання Marca.

Минулого тижня Алонсо офіційно попрощався з Реалом, подякувавши клубу, гравцям та вболівальникам за підтримку.

Наразі Хабі Алонсо перебуває в Сан-Себастьяні разом із сім’єю. За інформацією джерела, тренер свідомо дистанціювався від публічних заходів і не планує давати інтерв’ю найближчим часом. Він зосереджений на відпочинку після насиченого періоду кар’єри.

Водночас майбутнє Алонсо вже викликає активні обговорення. Marca зазначає, що влітку інтерес до іспанського фахівця може проявити низка клубів Прем’єр-ліги. Серед потенційних напрямків називають Ліверпуль, а також інші англійські гранди. Очікується, що Хабі Алонсо повернеться до тренерської роботи не раніше липня, а пропозицій у нього буде більш ніж достатньо.

Раніше з'являлася інформація, що варіант із призначенням Хабі Алонсо розглядає Тоттенгем.