Колишній захисник Евертона назвав дію українця ключовою у пропущеному голі на 88-й хвилині.

Колишній гравець Евертона Ешлі Вільямс висловився щодо виступу Віталія Миколенка в матчі 30 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Арсенала (0:2).

За словами 41-річного валлійця, український лівий захисник не зміг зреагувати на ключовий момент у кінцівці зустрічі. Вільямс критикував Миколенка за програну боротьбу Максу Доуману, після чого той забив другий гол "канонірів".

"Евертон майже реалізував ідеальний виїзний план під керівництвом Девіда Моєса. Вони грали дуже добре до 88-ї хвилини, коли відключилися та пропустили два голи. Арсенал атакував, Миколенко зробив підкат і зупинився, мабуть подумавши, що його роботу виконано.

Я не знаю, чого він чекав? Проблема в тому, що він вимкнувся з боротьби, суперник зробив швидке вкидання та допоміг Доуману, який опинився в потрібний час у потрібному місці", – заявив Вільямс.

Варто зазначити, що гол Макса Доумана став історичним: він увійшов до Книги рекордів АПЛ як наймолодший автор гола в турнірі – 16 років і 73 дні.