Лондонський клуб відхиляє запити італійських грандів щодо трансферу захисника.

Захисник Ріккардо Калафьорі прагне отримувати більше ігрового часу, що спровокувало хвилю інтересу до його персони на батьківщині. Як повідомляє видання TEAMtalk, 23-річний італієць опинився у сфері інтересів одразу чотирьох лідерів Серії А — Інтера, Мілана, Ювентуса та Наполі.

Попри зацікавленість з боку італійських клубів, Арсенал не збирається продавати Калафьорі під час літнього трансферного вікна. Керівництво "канонірів" розраховує на гравця в майбутньому.

Чинна угода Ріккардо Калафьорі з лондонським клубом розрахована до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість італійського захисника у 50 мільйонів євро.

