Лондонський клуб відхиляє запити італійських грандів щодо трансферу захисника.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
16 березня 2026, 16:59
Захисник Ріккардо Калафьорі прагне отримувати більше ігрового часу, що спровокувало хвилю інтересу до його персони на батьківщині. Як повідомляє видання TEAMtalk, 23-річний італієць опинився у сфері інтересів одразу чотирьох лідерів Серії А — Інтера, Мілана, Ювентуса та Наполі.
Попри зацікавленість з боку італійських клубів, Арсенал не збирається продавати Калафьорі під час літнього трансферного вікна. Керівництво "канонірів" розраховує на гравця в майбутньому.
Чинна угода Ріккардо Калафьорі з лондонським клубом розрахована до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість італійського захисника у 50 мільйонів євро.
