Англія

Іспанець впевнений у власних силах.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився про можливість очолити Манчестер Сіті після відходу Пепа Гвардіоли.

"Я готовий. Вважаю себе готовим тренувати будь-яку команду.

Не знаю, чи дивляться в Манчестер Сіті на це так само. Очевидно, це не така ж робота, як в Жироні, але я маю здатність адаптуватися, і я хочу спробувати", – сказав Мічел Санчес.

У поточному сезоні Жирона під керівництвом Мічела посідає 12 місце в Ла Лізі, набравши 34 очки після 28 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може покинути Манчестер Сіті влітку.