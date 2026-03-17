Лондонський клуб не планує продавати аргентинця та готовий розглядати лише надзвичайні пропозиції, які перевищать рекорд Александера Ісака.

Челсі не має наміру розлучатися з центральним півзахисником Енцо Фернандесом і погодиться на трансфер лише у випадку отримання рекордної пропозиції. Про це повідомляє журналіст GiveMeSport Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу не готове продавати 25-річного гравця дешевше суми, за яку його придбали у січні 2023 року — тоді трансфер обійшовся приблизно у 121 мільйон євро.

Більше того, у разі інтересу з боку інших клубів Челсі вимагатиме компенсацію, що перевищить 145 мільйонів євро — суму, яку Ліверпуль заплатив за Александера Ісака, встановивши трансферний рекорд англійської Прем’єр-ліги.

При цьому сам Фернандес не ініціює відхід із клубу. Аргентинець пов’язаний із Челсі довгостроковим контрактом до червня 2032 року і залишається важливою частиною проєкту команди.

Водночас у матеріалі зазначається, що у випадку потенційного трансферу пріоритетним варіантом для гравця міг би стати Реал Мадрид, якщо іспанський клуб проявить інтерес. Натомість варіант із переходом до ПСЖ наразі виглядає малоймовірним.