Тимчасовий наставник шпор ризикує отримати дискваліфікацію за різку критику суддівства.

Футбольна асоціація Англії (ФА) висунула офіційні звинувачення тимчасовому менеджеру Тоттенгема Ігорю Тудору у зв'язку з неправомірною поведінкою. Причиною стали його різкі висловлювання на адресу арбітра Томаса Брамалла після виїзної поразки від Фулгема з рахунком 1:2.

Хорватського фахівця відверто розлютив перший пропущений гол від дачників. На думку Тудора, взяттю воріт передував фол — нападник Рауль Хіменес штовхнув захисника Раду Дрегушіна перед тим, як Гаррі Вілсон відправив м'яч у сітку.

У своєму післяматчевому інтерв'ю для BBC Тудор не стримував емоцій:

"Мені сьогодні не сподобався суддя, він був занадто схожий на арбітра домашньої команди. Я почувався з ним некомфортно. Усі рішення були на їхньому боці. Він не розуміє футболу, не відчуває, що неправильно, а що правильно. Хіменес не думав про м'яч, він думав, як схитрувати. Це був обман і це фол. 99 зі 100 людей скажуть, що це фол, це настільки очевидно", — заявив фахівець.

У відповідь на ці заяви ФА опублікувала заяву, зазначивши, що тренер діяв неналежним чином, роблячи коментарі, які натякають на упередженість, ставлять під сумнів чесність або є особисто образливими щодо офіційної особи матчу. Клуб та 47-річний фахівець мають час до понеділка, щоб надати офіційну відповідь на звинувачення.

Поразка від Фулгема подовжила безвиграшну серію Тоттенгема в лізі до 10 матчів. Гра проти дачників стала лише другою для Тудора на чолі команди після того, як він замінив звільненого Томаса Франка. Гол Вілсона зарахували після тривалої перевірки VAR.

Цікаво, що тижнем раніше Тоттенгем постраждав від схожого епізоду в дербі проти Арсенала (поразка 1:4), коли арбітри зафіксували фол з боку гравця шпор Рандаля Коло Муані на захиснику канонірів Габріелі.

Після фіаско з Фулгемом послідували ще дві поразки, найболючішою з яких став розгром від мадридського Атлетіко (2:5) у Лізі чемпіонів. Вчора Тудор одержав дебютну перемогу на чолі шпор, здолавши матрацників у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів (3:2) Цього вистачило замало для проходу у чвертьфінал.