Наразі у Роналду 965 голів.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про капітана команди Кріштіану Роналду. Його слова наводить Goal.com.

"Ми мали матчі, в яких Кріштіану міг забити, але робив гольову передачу. Я дуже ціную цей аспект. Це дуже важливо. Бути нападником – це не лише забивати голи, а й приймати правильні рішення у штрафному майданчику. Для цього потрібні гольові передачі. А гольові передачі, як правило, важливіші за голи.

Ми говоримо про нападника, який забив 25 м'ячів у 30 матчах. Але я набагато більше ціную його поведінку у штрафному майданчику. І Кріштіану не має тієї одержимості з приводу 1000-го гола, про яку говорять люди. Тому що він поводиться не так. Я не можу сказати нічого щодо його клубу, але тут, у збірній, він поводиться зовсім інакше", – сказав Мартінес.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 26 матчів, забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі.