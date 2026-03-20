Українська асоціація футболу показала ексклюзивний гостьовий комплект екіпірування з унікальним орнаментом

Українська асоціація футболу (УАФ) на своїх офіційних ресурсах представила новий виїзний комплект форми для національної збірної України. Технічним спонсором виступив всесвітньо відомий німецький бренд Adidas.

Головною особливістю нового гостьового екіпірування став його концептуальний дизайн. Форма виконана у класичному синьому кольорі з фірмовими жовтими смугами на плечах та ретро-логотипом виробника (Adidas Originals), що додає вінтажного стилю. Футболку прикрашає унікальний геометричний орнамент

Як зазначають в УАФ, цей патерн несе особливий сенс для кожного українця Дизайн, що підкреслює спадкоємність і нагадує: українські символи мають глибоке коріння та безперервну історію, — йдеться в офіційному релізі асоціації.

У презентаційній фотосесії взяли участь зірки національної команди, зокрема: Ілля Забарний, Юхим Конопля, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Олексій Гуцуляк та Віктор Циганков.

В основі дизайну нової форми збірної України – роботи Миколи Битинського – українського художника, геральдиста та автора військової символіки, який присвятив життя створенню знаків української ідентичності. Його творчість – це про символи, що формують націю.

Для вболівальників, які бажають підтримати збірну в оновлених кольорах, УАФ також залишила приємну новину: ексклюзивна гостьова форма вже надійшла у відкритий продаж.