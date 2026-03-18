Англія

Справа пов’язана з можливими прихованими виплатами під час трансферів Челсі у період Романа Абрамовича.

Футбольний агент, який брав участь у рекордному для Великої Британії трансфері нападника Ліверпуля Александера Ісака минулого літа, може стати фігурантом розслідування Футбольної асоціації Англії. Про це повідомляє The Times.

Йдеться про сербського агента Зорана Леміча, який разом із братом Владіміром виступав посередником під час переходу Ісака з Ньюкасла до Ліверпуля влітку 2025 року. Сума угоди тоді склала 125 мільйонів фунтів, що стало рекордом для британського футболу.

Причиною потенційного розслідування є зв’язок Леміча зі старими порушеннями Челсі щодо правил виплат агентам у період з 2012 по 2015 рік, коли клубом володів російський олігарх Роман Абрамович.

За даними джерела, Леміч та його брат отримували незадекларовані виплати за участь у трансферах таких гравців, як Рамірес, Давід Луїс, Неманья Матич і Андре Шюррле.

Раніше Челсі самостійно повідомив про ці порушення, після чого отримав штраф від АПЛ у розмірі 10,75 мільйона фунтів, дев’ятимісячну заборону на підписання гравців до академії, а також умовне обмеження на трансфери першої команди.

Зазначається, що Зоран Леміч, на відміну від свого брата, зареєстрований у системі англійського футболу, тому може потрапити під юрисдикцію Футбольної асоціації Англії.

Сам Александер Ісак підписав із Ліверпулем контракт на шість років. У поточному сезоні він провів 16 матчів, у яких відзначився трьома голами, однак у грудні зазнав перелому малогомілкової кістки. Очікується, що форвард повернеться на поле вже найближчим часом.