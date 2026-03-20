Ліга Європи

Бірмінгемці у чвертьфіналі.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після перемоги над французьким Ліллем (2:0) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я задоволений тим, як виступила Астон Вілла. Ми були організовані, і хоча гра не була ідеальною, ми були послідовними. Коли у нас був імпульс, ми ним скористалися. Нам це було потрібно.

План полягав у тому, щоб нав'язати свою гру, змагатися та залишатися пристрасними. Ми мали бути терплячими та контролювати ситуацію.

Наш перший гол був забитий під час переходу, і це було частиною плану. Ми знали, що їм доведеться багато атакувати, і що ми можемо цим скористатися. В підсумку так й вишло", — заявив Емері.

В чвертьфіналі Ліги Європи Астон Вілла зустрінеться з італійською Болоньєю.