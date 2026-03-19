Чи покине Фернандес Челсі цього літа?

Після болючого вильоту Челсі з Ліги чемпіонів від Парі Сен-Жермен слова Енцо Фернандеса викликали справжню бурю в спортивних медіа. Аргентинський півзахисник відверто натякнув на свій можливий відхід зі Стемфорд Брідж після завершення сезону. Однак головний тренер синіх Ліам Росеньйор поспішив заспокоїти громадськість, заявивши, що ключовий гравець залишається повністю відданим клубу.

У коментарі для ESPN Argentina 25-річний чемпіон світу доволі розмито відповів на питання про свої плани:

"Я не знаю, залишилося вісім матчів і Кубок Англії. Попереду Чемпіонат світу, а там побачимо".

На тлі давніх чуток про інтерес до гравця з боку мадридського Реала та того ж ПСЖ, ці слова прозвучали як чіткий сигнал до потенційного літнього трансферу. Аби загасити інформаційну пожежу, Ліам Росеньйор ініціював особисту бесіду з одним із капітанів команди.

За словами наставника, коментарі Фернандеса були просто неправильно витлумачені через мовний бар'єр та післяматчевий стан:

"Сьогодні вранці перед тренуванням ми мали довгу та чудову розмову з Енцо. Ми обговорили не лише його коментарі, але й те, як він почувається і як ми можемо покращити гру команди. Він дуже чітко дав мені зрозуміти, наскільки щасливий у цьому клубі, як сильно хоче перемагати і як палко бажає нашого успіху. Енцо пояснив, що через складнощі перекладу та емоції його слова були сприйняті хибно. Він повністю відданий цій команді", — заявив наставник.

Ситуація навколо Фернандеса розгортається на тлі надзвичайно важкого тижня для Челсі. Команда зазнала двох поразок поспіль — від ПСЖ у Європі та від Ньюкасла в англійській Прем'єр-лізі. Наразі сині посідають лише шосту сходинку в турнірній таблиці, і перед ними стоїть критично важливе завдання: будь-якою ціною повернутися до зони Ліги чемпіонів.

Росеньйор підкреслив, що кваліфікація до найпрестижнішого євротурніру є не лише фінансовою необхідністю (що спрощує планування та трансферну політику), але й питанням статусу — клуб такого рівня зобов'язаний грати в ЛЧ. Вже цієї суботи на Челсі очікує важливий виїзний поєдинок проти Евертона, де лондонцям потрібно обов'язково здобувати очки, щоб подолати ігрову кризу.