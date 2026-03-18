Бірмінгемський клуб готовий активувати опцію за 25+3,5 млн євро.

Астон Вілла має намір зберегти у своєму складі центрального півзахисника Дугласа Луїса, який наразі виступає за команду на правах оренди з туринського Ювентуса. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, англійський клуб розглядає можливість активації опції викупу 27-річного бразильця. Сума потенційного трансферу становить 25 мільйонів євро плюс ще 3,5 мільйона у вигляді бонусів.

Зазначається, що важливим фактором у можливому завершенні угоди є хороші стосунки гравця з головним тренером Астон Вілли Унаї Емері. У клубі задоволені внеском півзахисника після його повернення.

У поточному сезоні Дуглас Луїс провів 9 матчів після повернення до Астон Вілли, в яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.