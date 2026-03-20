Ліга конференцій

Форвард Леха поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Нападник польського Леха Мікаель Ішак прокоментував перемогу своєї команди та виліт від донецького Шахтаря (2:1) в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

"Відразу після матчу я розчарований, але думаю, ми оцінимо свою гру і пишатимемося тим, як ми виступили. Якби ми забили третій м'яч, то це був би неймовірний камбек, але, на жаль, нам трохи не пощастило, і Шахтар проходить далі.

Можливо, це був наш найкращий матч цього єврокубкового сезону. Шахтар зазнавав труднощів у грі проти нас, і шкода, що все закінчилося так.

Проте ми вже дивимось у майбутнє. Наразі ми зосереджені на захисті титулу чемпіона Польщі, бо це було б фантастично", — наводить слова Ішака прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Лех.