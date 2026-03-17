Англія

Володар Золотого м'яча зацікавив мадридський Реал, але поки уникає конкретики щодо свого майбутнього.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі регулярно стає фігурантом трансферних чуток. Подейкують, що вже найближчого літа іспанець може приєднатися до Реала, який готовий виділити значні кошти на підсилення центру поля.

Сам футболіст на запитання про ймовірний трансфер відповів стримано:

"Можливий відхід із Манчестер Сіті? Я не збираюся відповідати на це запитання. Зараз час думати про те, що ми маємо — про мою команду, про мій сезон, який видається досить насиченим. А там побачимо", — цитує Родрі видання The Touchline.

Варто зазначити, що ситуація з контрактом іспанця стає дедалі актуальнішою. Чинна угода пов'язує 29-річного хавбека з "містянами" до середини 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Реал планує позбутися лідерів захисту під час літнього трансферного вікна.