Англія

На нас чекає протистояння двох найкращих команд АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета поділився думками щодо протистояння з Пепом Гвардіолою у фіналі Кубка англійської ліги.

"Я повністю готовий і впевнений, що ми зможемо це зробити. Коли настають вирішальні моменти і приходить час завоювати трофей, взяти його і привезти додому – саме тоді потрібно проявити себе і зробити різницю.

Саме тому ми всі дуже схвильовані, бо розуміємо, що стоїть на кону. Зараз важливо зробити наступний крок, зіграти наступний матч. Той факт, що наприкінці березня ми продовжуємо боротьбу у чотирьох турнірах, багато говорить про команду.

Це один із визначальних моментів, адже в підсумку важливо лише одне – виграєш ти трофей чи ні. Нам потрібно це довести. Це очевидно. І зробити це потрібно на полі.

У мене була неймовірна привілегія працювати з Пепом чотири роки, з усім цим штабом і у великому клубі. Це залишається частиною мене, тому що стало частиною мого шляху і тим, ким я є сьогодні, як тренер", — заявив Артета.

Фінал Кубка ліги між Арсеналом та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.