До шорт-листа потенційних кандидатів, увійшли воротарі Крістал Пелес, Манчестер Сіті та німецького Фрайбург

Лондонський Тоттенгем активно планує літню трансферну кампанію, ключовим завданням якої стане пошук нового голкіпера. Керівництво шпор очікує, що їхній основний воротар Гульєльмо Вікаріо влітку залишить команду , тому клуб заздалегідь підшукує готову заміну.

За інформацією Daily Mail, у шорт-листі Тоттенгема перебувають два англійських голкіпери: Дін Гендерсон із Крістал Пелес та Джеймс Траффорд із Манчестер Сіті. Очікується, що трансфер Траффорда обійдеться лондонцям приблизно у 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте клуб також розглядає більш бюджетний, але вкрай перспективний варіант із Німеччини.

Йдеться про голкіпера молодіжної збірної Німеччини (U-21) та Фрайбурга Ноа Атуболу. За свій характерний стиль гри Атуболу вже отримав на батьківщині прізвисько новий Мануель Ноєр. Він також вважається справжнім спеціалістом із відбиття пенальті: нещодавно воротар встановив новий рекорд Бундесліги, парирувавши п'ять одинадцятиметрових поспіль.

Загалом за Фрайбург він провів 112 матчів, у 36 з яких залишив свої ворота сухими, а також встановив клубний рекорд — 609 хвилин без пропущених голів. Контракт Атуболу з Фрайбургом діє до 2027 року, і продовжувати його він не планує, що робить його трансфер фінансово привабливим для Тоттенгема (інтерес до нього також проявляє Вест Гем).

Сам Атуболу налаштований на літній трансфер і має великі амбіції — він мріє стати першим чорношкірим воротарем в історії національної збірної Німеччини.

Тим часом Тоттенгем змушений вчитися грати без Вікаріо вже зараз. Після найближчого надважливого матчу проти Ноттінгем Форест італієць перенесе операцію через грижу. Процедуру спеціально підлаштували під міжнародну паузу, але відновлення триватиме від чотирьох до шести тижнів.

Це означає, що Вікаріо точно пропустить ігри проти Сандерленда та Брайтона, а можливо, й матчі з Вулвергемптоном та Астон Віллою. Ситуація для шпор ускладнюється тим, що команда веде запеклу боротьбу за виживання в англійській Прем'єр-лізі.

Наразі Тоттенгем посідає 16-те місце у турнірній таблиці, маючи 30 очок, і випереджає зону вильоту (Ноттінгем Форест на 17-му місці та Вест Гем на 18-му) лише на одне очко. Трансферні плани клубу на літо багато в чому залежатимуть від того, чи зможуть вони зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Окрім Вікаріо, команду після провального виступу в Лізі чемпіонів проти Атлетіко може залишити ще один голкіпер — Антонін Кінські .