Англія

Важка поразка Челсі.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росенйьор висловився після розгромної поразки від Евертона (0:3).

"Голи додають енергії, а зараз ми самі даруємо їх суперникам. Ми пропускаємо дуже легкі м’ячі, і це трапляється занадто часто, особливо в останні тижні.

Відповідальність повністю на мені. Сьогодні ми зіграли інакше — опустили лінію нижче, використали схему 4-4-2. Але команда була занадто розслабленою. Різниця знову виникла в обох штрафних: суперник реалізує свої моменти, а ми — ні.

Ми лише в одному пункті від зони Ліги чемпіонів.

Я продовжую пізнавати цей клуб — це великий клуб із високими очікуваннями. Навколо багато критики, і після наших виступів цього тижня вона зрозуміла.

За 10 матчів під моїм керівництвом ми набрали 17 очок — це четвертий результат в лізі за цей період. Нам потрібно ігнорувати цей шум і зберігати впевненість", — сказав Росеньйор.