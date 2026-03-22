Англія

У Сток Сіті розглядають варіант із операцією.

Головний тренер Сток Сіті Марк Робінс повідомив, що українському захиснику Максиму Таловєрову може знадобитися операція на кісточці.

“Один гравець повертається, а іншого втрачаємо. У Таловєрова травма кісточки. Нам доведеться почекати і подивитися, чи доведеться застосовувати консервативний чи хірургічний підхід. Потрібно дочекатися результатів обстеження”, — зазначив Робінс для видання Stoke-on-Trent Live.

Українець отримав ушкодження у матчі проти Вотфорда (3:1) у Чемпіоншипі минулої суботи та догравав зустріч із травмою. Через це центрбек ризикує більше не вийти на поле в нинішньому сезоні.

Таловєров був включений до заявки збірної України на березневі матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, однак через травму його замінив захисник Полісся Едуард Сарапій.

Нагадаємо, Максим Таловєров перейшов до Сток Сіті влітку 2025 року. У поточному сезоні він провів 19 матчів за команду в усіх турнірах.

Сток Сіті наступний матч проведе 3 квітня проти Шефілд Венсдей в Чемпіоншипі.