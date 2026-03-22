П’ять забитих м’ячів закріпили команду Фабрегаса у верхній частині таблиці.

Комо впевнено переміг Пізу з рахунком 5:0 у матчі Серії А та зміцнив свої позиції в зоні Ліги чемпіонів перед міжнародною паузою.

Команда Сеска Фабрегаса продовжила свою вдалу серію, здобувши п’яту поспіль перемогу в чемпіонаті. Господарі відкрили рахунок уже на 7-й хвилині — Ассане Діао скористався помилкою суперника, прорвався до воріт і точно пробив.

Невдовзі Комо подвоїв перевагу: після активних дій Діао в атаці м’яч опинився у штрафному майданчику, де Анастасіос Дувікас ударом в один дотик зробив рахунок 2:0.

На старті другого тайму господарі зняли всі питання щодо переможця — Мартін Батуріна ефектним ударом із-за меж штрафного довів рахунок до розгромного.

Піза намагалася відповісти, однак її атаки не принесли результату. Натомість Комо продовжив забивати: Ніко Пас замкнув простріл із флангу, а Максі Перроне встановив остаточний рахунок — 5:0.

Завдяки цій перемозі команда Фабрегаса закріпилася в зоні Ліги чемпіонів та випереджає Ювентус на три очки.

Комо - Піза 5:0

Голи: Діао, 7, Дувікас, 29, Батуріна, 48, Пас, 75, Перроне, 81

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт, Кемпф, Карлос (Гольданіга, 77), Морено — Перроне, Да Кунья (Какере, 59) — Діао (Кюн, 78), Пас, Родрігес (Батуріна, 37) — Дувікас (Мората, 59)

Піза: Ніколас — Альбіоль, Караччоло, Канестреллі (Ілінг-Джуніор, 77) — Леріс, Гейгольт, Лойола (Стенгс, 64), Акінсанміро (Мейстер, 46), Ангорі — Трамоні (Піччініні, 77), Морео (Стоїлькович, 51)

Попередження: Канестреллі, Ангорі