Іспанець обійшов Моурінью, Клафа та Фергюсона.
Хосеп Гвардіола, getty images
23 березня 2026, 12:35
Хосеп Гвардіола став рекордсменом серед тренерів за кількістю здобутих титулів Кубок англійської ліги.
Досягнення наставника Манчестер Сіті стало можливим після перемоги команди у фіналі над Арсенал з рахунком 2:0. Це вже другий поспіль трофей Манчестер Сіті у цьому турнірі.
Загалом для Гвардіоли це вже п’ятий титул Кубка англійської ліги, що дозволило іспанцю обійти таких видатних тренерів, як Жозе Моурінью, Браян Клаф та Алекс Фергюсон, у кожного з яких по чотири перемоги в турнірі.
Наступну гру Манчестер Сіті проведе 4 квітня у чвертьфіналі Кубок Англії проти Ліверпуль.