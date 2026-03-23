Англія

Іспанець обійшов Моурінью, Клафа та Фергюсона.

Хосеп Гвардіола став рекордсменом серед тренерів за кількістю здобутих титулів Кубок англійської ліги.

Досягнення наставника Манчестер Сіті стало можливим після перемоги команди у фіналі над Арсенал з рахунком 2:0. Це вже другий поспіль трофей Манчестер Сіті у цьому турнірі.

Загалом для Гвардіоли це вже п’ятий титул Кубка англійської ліги, що дозволило іспанцю обійти таких видатних тренерів, як Жозе Моурінью, Браян Клаф та Алекс Фергюсон, у кожного з яких по чотири перемоги в турнірі.

Наступну гру Манчестер Сіті проведе 4 квітня у чвертьфіналі Кубок Англії проти Ліверпуль.