Головний тренер Оболоні прокоментував поразку від Карпат у 21 турі УПЛ.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував гостьову поразку своєї команди від Карпати з рахунком 0:4 у 21-му турі УПЛ.

"Якщо говорити про перший тайм, то, напевно, ми не витримали, не виконали те, що планували. Після перерви ми змінили схему, дещо вдалося, але результат 0:4… Тут важко щось сказати", — зазначив Антоненко. Він додав, що досвідчений гравець Павло Полегенько швидко адаптувався, а рішення випустити в старті Марченко було ухвалене після оцінки його тренувального процесу та стану після травми.

"Чи було у Карпат більше бажання? Напевно, так неправильно говорити. У нас теж було бажання, але в деяких епізодах ми не грали так, як хотіли. Тому перемога Карпат заслужена", — додав наставник.

На рахунку Оболоні залишається 21 очко та розгляд справи незіграного матчу проти Олександрії. Після міжнародної паузи на матчі збірних команда Антоненка 5 квітня зустрінеться з Зорею.