Герой фіналу Кубка ліги прокоментував дубль у ворота Арсеналу.

Напередодні Манчестер Сіті обіграв лондонський Арсенал на Вемблі у фіналі Кубка англійської ліги.

Після завершення гри автор переможного дубля та універсал "містян" Ніко О’Райлі прокоментував виступ власної команди.

"Пеп сказав мені перед грою: "Субіменді буде дуже щільно тебе опікати, але ти сильніший за нього, ти більший за нього, тож іди й вигравай усю боротьбу в повітрі".

Люди завжди кажуть мені, щоб я біг до чужого штрафного майданчика та скидав м'яч головою. Мені багато хто радив щодо цього, тому я просто намагаюсь це робити.

Неймовірне відчуття! Виграти фінал, перемогти такого суперника… Ми розуміємо, наскільки сильним зараз є Арсенал. Тепер нам потрібно розвивати цей успіх, це має дати нам хороший імпульс. Сьогоднішній день переповнений емоцій!

Якщо чесно, навіть трохи не повірив у те, що забивав, коли бачив, як усі вболівальники шаленіють від моїх голів. Це справді чудове відчуття! Чудовим вийшов уїкенд на день народження!

Інколи мені буває важко перемикатися між лівим захисником і півзахистом від гри до гри. Тому мене можуть бути ігри, де я трохи не в кондиції. У перших двадцять хвилин виїзної гри з Реалом на Бернабеу, зокрема, я кілька разів пропускав суперників позаду себе.

Важко постійно перемикатись поміж позиціями, але щоб бути гравцем світового класу — топовим гравцем, до чого я й прагну — потрібно вміти це робити та адаптуватись до різних стилів гри. Це дуже гарна риса сучасного футболіста.

Що було під час перерви? Пеп сказав нам знайти простір праворуч із Раяном Шеркі. Ми бачили, що це простір є, бо Райс любить підійматись на Родрі чи Бернарду, тому ми бачили, що Шеркі постійно був вільним гравцем. Саме звідти й прийшли голи, із правого флангу, тож усе спрацювало", — заявив англійський виконавець.

У наступному матчі Манчестер Сіті прийматиме Ліверпуль у Кубку Англії.