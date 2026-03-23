Україна

Тренер Вереса підсумував матч із Колосом та поділився планами після міжнародної паузи.

Головний тренер Верес Рівне Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди від Колос Ковалівка з рахунком 0:1 у 21-му турі Української Прем’єр-ліги.

"По-перше, це реакція на минулу гру. Ми бачимо роботу футболістів у тренувальному процесі і приймаємо рішення про стартовий склад вже безпосередньо перед грою", — зазначив Шандрук.

Щодо замін у перерві тренер пояснив:



"Гра була доволі напруженою. Один мікроепізод міг вплинути на рішення арбітра. Сергій Корнійчук був на жовтій картці, тому ми замінили його на Максима Сміяна. Щодо Фабрісіо — він потребує ще часу для адаптації. Гільєрме мав забій, і ми не могли залишити його на полі".

Шандрук наголосив на важливості тренувального процесу та стратегічного підходу:



"Повірте, не радує нікого ця картина: від гравців до тренера та вболівальників. Але є певна стратегія клубу. У нашій лізі все конкурентно та контактно, і покращення фізичних, ментальних та технічних якостей відбувається тільки через тренувальний процес".

Головний тренер додав, що після міжнародної паузи команда відновить тренування, готуючись до наступного матчу проти Полісся. Він закликав до терпіння та розуміння процесу розвитку команди:



"Наша задача — зібратися і продовжувати важко працювати".

Після 20 турів НК Верес йде на 11-й сходинці маючи 22 залікові бали.