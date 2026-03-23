Півзахисник Колоса поділився думками про повернення на поле після паузи.

Опорний півзахисник Колоса Тарас Степаненко поділився враженнями після перемоги своєї команди над Верес Рівне у 21-му турі УПЛ.

36-річний досвідчений футболіст відіграв 64 хвилини матчу, який завершився мінімальною перемогою Колоса 1:0 завдяки голу Едуард Козік, і був замінений на Денисенка. У коментарі клубному ютуб-каналу Степаненко зазначив, що гра такого тривалого відрізку — це інший рівень інтенсивності та відчуттів порівняно із виходом на заміну.

"Авжеж, зіграти 60% матчу – це зовсім інше, ніж вийти на 10-15 хвилин. Інша інтенсивність, інші відчуття. Я радий, що зіграв ці хвилини і що команда виграла. Перед паузою на матчі збірних підемо на вихідні у гарному настрої", — сказав півзахисник.

Степаненко також розповів про свою фізичну готовність:



"Тяжко сказати, чи готовий грати всі 90 хвилин. Я лише починаю втягуватися, провівши дві товариські гри, але нормально почувався і вдячний за виділений час".

Окрім цього, ветеран підкреслив важливість підтримки молодих партнерів на полі:



"Намагаюся підказувати хлопцям, якщо хтось забуває або почувається невпевнено. Це допомагає команді. Завжди кажу молодим: “Ви теж підказуйте”, адже так легше грати".

Нагадаємо, що Степаненко повернувся в Україну 1 березня, підписавши контракт з Колосом до кінця сезону 2025/26 після року в турецькому Еюпспорі.