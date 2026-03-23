Причиною стала перевірка стану здоров’я перед півфіналом плейоф ЧС-2026.

Правий вінгер Ліверпуль Федеріко К'єза не зіграє за збірну Італія у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, повідомляє Corriere dello Sport.

28-річний футболіст відчув фізичні проблеми після перевірки стану здоров’я на тренувальній базі Федерації футболу Італії. Через це К'єза покинув розташування "скуадра адзурри". На його місце головний тренер Дженнаро Гаттузо викликав форварда Болонья Ніколо Камб'яга.

Водночас із обойми національної команди випав нападник Аталанта Джанлука Скамакка.

Нагадаємо, К'єза отримав виклик у збірну вперше після Євро-2024. Загалом він провів за "скуадра адзурру" 51 матч, забив 7 голів та зробив 8 результативних передач.

26 березня Італія зіграє проти Північна Ірландія у півфіналі плейоф відбору на Мундіаль. Початок матчу – о 21:45 за київським часом. Переможець зустрінеться з тріумфатором пари Уельс – Боснія і Герцеговина.